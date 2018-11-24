В Ереване стартовало шествие Пашиняна

PanARMENIAN.Net - В Ереване 24 ноября началось шествие исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как Пашинян и обещал, оно стартовало с района Нор Норк.

Пашиняна сопровождают его соратники, в числе которых и.о. министра образования Араик Арутюнян, депутат Ален Симонян и другие.

Ранее Пашинян заявил: «Шествие будет необычным, приблизительно таким, какие мы проводили в дни революции. Мы начнем с района Нор Норк и пройдем по многочисленным улицам Еревана».

«Так мы отпразднуем еще раз победу гордого гражданина Армении», - отметил Пашинян.