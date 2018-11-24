В Ереване стартовало шествие Пашиняна (видео)
24 ноября 2018 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 24 ноября началось шествие исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как Пашинян и обещал, оно стартовало с района Нор Норк.
Пашиняна сопровождают его соратники, в числе которых и.о. министра образования Араик Арутюнян, депутат Ален Симонян и другие.
Ранее Пашинян заявил: «Шествие будет необычным, приблизительно таким, какие мы проводили в дни революции. Мы начнем с района Нор Норк и пройдем по многочисленным улицам Еревана».
«Так мы отпразднуем еще раз победу гордого гражданина Армении», - отметил Пашинян.
Самое значимое
В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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