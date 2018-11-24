За 10 лет Белоруссия продала Азербайджану оружие на $500: Опубликован список

PanARMENIAN.Net - Белорусское издание 42.TUT.BY опубликовало список военной техники, которую Белоруссия поставляла в Азербайджан за последние годы.

Отмечается, что торговля оружием между Белоруссией и Азербайджаном продолжается уже много лет. Оружейные сделки — суммы и объемы контрактов — зачастую держатся в секрете. Однако, по неофициальной информации, за 10 лет сотрудничества Минск продал оружия, техники и оборудования военного назначения на сумму около 500 миллионов долларов.

В 2005 году Баку получил от Минска 19 танков Т-72, в 2006 — 41, в 2012 — еще 62. Официальных данных о поставках техники за последующие годы нет. По сведениям азербайджанского информационного агентства АПА, Белоруссия поставила Азербайджану 153 танка Т-72. Это полнокровная танковая бригада.

В 2008 и 2009 годах Белоруссия продала Азербайджану 12 самоходных артиллерийских установок «Пион». Это целый дивизион.

В 2009 и 2012 годах Белоруссия в два этапа поставила в Азербайджан 120 гаубиц Д-30 калибра 122 мм. Одиннадцать штурмовиков Су-25 были поставлены с 2009 по 2012 год.

В 2007 году был заключен контракт на модернизацию азербайджанских ЗРК «Оса-АКМ» до уровня «Оса-1Т». Модернизацией занялись специалисты белорусского предприятия «Тетраэдр» и завершили ее за три года. Благодаря модернизации срок службы «Оса-1Т» был продлен еще на 15 лет.

Также Азербайджану были поставлены ЗРК «Бук-МБ» — глубокая модернизация советского комплекса «Бук-М1». В параде 26 июня 2013 года в Баку участвовало шесть самоходных огневых установок 9А310МБ, три пуско-заряжающие установки, пункт боевого управления и радиолокационная станция 80К6М. К сентябрю 2014 года Вооруженные силы Азербайджана получили второй батальон ЗРК «Бук-МБ».

Поучаствовали белорусские специалисты и в модернизации ЗРК С-125 до уровня «Печора-2Т». По данным Центра анализа мировой торговли оружием, в 2014 году Азербайджан получил девять дивизионов (27 пусковых установок) С-125-ТМ «Печора-2Т», которые заказал в Белоруссии в 2011 году.

Одной из самых современных покупок комплексов ПВО стало приобретение двух батарей ЗРК Т38 «Стилет». На данный момент известно о поставке в Азербайджан десяти ракетных комплексов «Полонез».

Это далеко не весь спектр оружия, которое Белоруссия поставляет в Азербайджан. Так, Минск поставлял 60 БТР-70 и неизвестное количество противотанковых комплексов «Скиф». Также Белоруссия налаживала для Азербайджана сборку белорусских автомобилей военного назначения — МАЗ 6317 и МАЗ 5317.

Ранее стало известно, что Белоруссия и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники.

В конце сентября стало изветно, что в Азербайджан из Белоруссии доставлена новая партия реактивных систем залпового огня «Полонез». О грядущем появлении «Полонезов» в Азербайджане сообщалось в апреле. Собеседник газеты «Коммерсантъ» в Министерстве обороны Белоруссии отмечал, что первый твердый контракт подразумевает передачу Баку 10 комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика. В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с поступившими в республику из Белоруссии «Полонезами».