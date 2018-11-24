Президент Армении отправится в Берлин: Меркель захотела продолжить общение

PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель 28 ноября примет в Берлине президента Армении Армена Саркисяна. Об этом сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«В среду в 16 часов канцлер примет президента Армении Армена Саркисяна, пройдут переговоры», - сказал Зайберт, пишет SWI.

По его словам, это официальный визит Саркисяна в продолжение общения политиков, которое состоялось в конце августа в ходе визита Меркель на Кавказ.

«Она хотела продолжить этот обмен. Речь пойдет о двустороннем сотрудничестве, ситуации в Армении перед парламентскими выборами, а также о международных вопросах», - указал представитель правительства.

Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян. Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Канцлер Германии провела встречи с премьером РА, а также президентом Армении Арменом Саркисяном. А вечером 24 августа премьер РА и канцлер ФРГ прошлись по улицам Еревана, пообщались с жителями столицы, сделали с ними селфи.