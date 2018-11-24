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Глава Генштаба Британии сравнил Россию с ИГ и «Аль-Каидой» и посчитал опаснее

Глава Генштаба Британии сравнил Россию с ИГ и «Аль-Каидой» и посчитал опаснее
24 ноября 2018 - 12:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия представляет гораздо большую угрозу для безопасности Великобритании и ее союзников, чем террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство». Об этом в интервью The Telegraph сказал глава Генштаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит.

Россия представляет военную угрозу, а также угрозу в развитии боевых возможностей в кибер- и космическом пространстве, добавил он. Карлтон-Смит отметил, что Москва стремится использовать уязвимости других стран, пишет «Дождь».

По мнению генерала, Россия показала свою готовность использовать военную силу для защиты и расширения собственных интересов. Противостоять этому можно, продолжая укреплять силы НАТО, считает он.

Карлтон-Смит не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании единых европейских Вооруженных сил. По его мнению, это может снизить военную эффективность НАТО.

Ранее Макрон предложил Евросоюзу создать собственную армию для того, чтобы не зависеть от США в сфере безопасности. Идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Госдеп в ответ на предложение напомнил, что США выступают против действий, которые могут привести к ослаблению НАТО.

Ссылки по теме:
Tvrain.ru: Глава Генштаба Великобритании назвал Россию опаснее ИГ и «Аль-Каиды» для страны
BBC. British army chief: Russia 'far bigger threat than IS'
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