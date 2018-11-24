ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 150 раз
24 ноября 2018 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 18 по 24 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР около 2000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР строго соблюдают режим перемирия и продолжают уверенно нести боевое дежурство.
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