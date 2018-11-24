Глава делегации ЕС: Армении удалось добиться высшего показателя в обеспечении свободы слова
24 ноября 2018 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - После революции Армении удалось добиться высшего показателя в вопросе обеспечения свободы слова и проведения собраний. Об этом заявил в беседе с журналистами руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.
Он выразил надежду, что в ходе предвыборной кампании властям страны удастся свести к минимуму ненависть, так как «она убивает демократию, отрицательно влияет на политическую культуру».
«Мы надеемся, что в Армении по итогам выборов удастся сформировать высший стандарт демократии», - заявил Свитальский.
Дипломат также отметил, что что Армении нужно новое законодательство и атмосфера для работы СМИ: «ЕС готов содействовать созданию новой среды для СМИ, которая обеспечит свободную работу».
Внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря. Предвыборная кампания стартует 26 ноября.
Самое значимое
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
Partner news
Последние новости
США возложили вину за Голодомор на режим Сталина США считают, что Голодомор в Украине был осуществлен советским режимом с целью подчинения украинского народа
В Германии предъявили обвинения бывшему охраннику концлагеря: Ему 95 лет Прокуроры обвиняют его в причастности к гибели 36 тысяч 223 человек, умерших в лагере за время его службы
Арцах и Приднестровье подписали соглашение о взаимном учреждении торговых представительств Глава МИД с удовлетворением отметил высокий уровень отношений, установленный между внешнеполитическими ведомствами
Expo-2025 не пройдет в Баку: Право провести выставку досталось японской Осаке Всемирные выставки Expo, которые длятся до полугода и стоят миллионы долларов, позволяют сфокусировать внимание мировой общественности на городе-организаторе и привлечь массы туристов