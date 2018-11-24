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Глава делегации ЕС: Армении удалось добиться высшего показателя в обеспечении свободы слова

Глава делегации ЕС: Армении удалось добиться высшего показателя в обеспечении свободы слова
24 ноября 2018 - 14:08 AMT

PanARMENIAN.Net - После революции Армении удалось добиться высшего показателя в вопросе обеспечения свободы слова и проведения собраний. Об этом заявил в беседе с журналистами руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

Он выразил надежду, что в ходе предвыборной кампании властям страны удастся свести к минимуму ненависть, так как «она убивает демократию, отрицательно влияет на политическую культуру».

«Мы надеемся, что в Армении по итогам выборов удастся сформировать высший стандарт демократии», - заявил Свитальский.

Дипломат также отметил, что что Армении нужно новое законодательство и атмосфера для работы СМИ: «ЕС готов содействовать созданию новой среды для СМИ, которая обеспечит свободную работу».

Внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря. Предвыборная кампания стартует 26 ноября.

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