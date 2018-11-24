Expo-2025 не пройдет в Баку: Право провести выставку досталось японской Осаке
24 ноября 2018 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Японский город Осака завоевал право провести всемирную выставку Expo-2025. За кандидатуру этого города проголосовали большинство членов Международного бюро выставок в Париже.
На проведение Expo претендовали также российский Екатеринбург и азербайджанский Баку. 23 ноября все кандидаты получили возможность представить окончательные презентации своих предложений, пишет Deutsche Welle.
Всемирные выставки Expo, которые длятся до полугода и стоят миллионы долларов, позволяют сфокусировать внимание мировой общественности на городе-организаторе и привлечь массы туристов.
Первый раунд голосования не позволил выявить явного победителя, во втором Осака набрала 92 голоса, а Екатеринбург - 61. Осака уже проводила Expo в 1970 году под девизом «Конструирование будущего общества для наших жизней».
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Арцах и Приднестровье подписали соглашение о взаимном учреждении торговых представительств Глава МИД с удовлетворением отметил высокий уровень отношений, установленный между внешнеполитическими ведомствами
Глава делегации ЕС: Армении удалось добиться высшего показателя в обеспечении свободы слова Он выразил надежду, что в ходе предвыборной кампании властям страны удастся свести к минимуму ненависть, так как «она убивает демократию, отрицательно влияет на политическую культуру».
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 150 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 2000 выстрелов.
Глава Генштаба Британии сравнил Россию с ИГ и «Аль-Каидой» и посчитал опаснее Россия представляет военную угрозу, а также угрозу в развитии боевых возможностей в кибер- и космическом пространстве, добавил он