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Expo-2025 не пройдет в Баку: Право провести выставку досталось японской Осаке

Expo-2025 не пройдет в Баку: Право провести выставку досталось японской Осаке
24 ноября 2018 - 14:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Японский город Осака завоевал право провести всемирную выставку Expo-2025. За кандидатуру этого города проголосовали большинство членов Международного бюро выставок в Париже.

На проведение Expo претендовали также российский Екатеринбург и азербайджанский Баку. 23 ноября все кандидаты получили возможность представить окончательные презентации своих предложений, пишет Deutsche Welle.

Всемирные выставки Expo, которые длятся до полугода и стоят миллионы долларов, позволяют сфокусировать внимание мировой общественности на городе-организаторе и привлечь массы туристов.

Первый раунд голосования не позволил выявить явного победителя, во втором Осака набрала 92 голоса, а Екатеринбург - 61. Осака уже проводила Expo в 1970 году под девизом «Конструирование будущего общества для наших жизней».

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Осака опередила Екатеринбург и Баку в борьбе за право провести Expo-2025
AP. Osaka will host World Expo in 2025
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