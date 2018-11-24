Арцах и Приднестровье подписали соглашение о взаимном учреждении торговых представительств
24 ноября 2018 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 ноября министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян встретился с делегацией Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), возглавляемой заместителем председателя правительства Алексеем Цурканом. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Глава МИД с удовлетворением отметил высокий уровень отношений, установленный как между внешнеполитическими ведомствами, так и другими органами государственного управления двух стран.
В этом контексте Маилян высоко оценил подписание 23 ноября в Степанакерте между правительствами двух стран соглашения о взаимном учреждении торговых представительств. По оценке сторон, соглашение дополнит договорно-правовую базу двусторонних отношений и станет важным шагом в установлении стабильного сотрудничества в экономической сфере.
На встрече был также обсужден ряд вопросов, касающихся перспективных направлений расширения сотрудничества между странами и реализации совместных практических программ.
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