В Германии предъявили обвинения бывшему охраннику концлагеря: Ему 95 лет
24 ноября 2018 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В Германии предъявили обвинения 95-летнему Хансу Х., который в 1944-1945 годы был охранником в концлагере Маутхаузен на территории Австрии.
Прокуроры обвиняют его в причастности к гибели 36 тысяч 223 человек, умерших в лагере за время его службы. По мнению следствия, своей работой в лагере Ханс Х. содействовал смерти этих людей. «(Он) знал о всех методах убийств и об ужасающих условиях жизни заключенных», — заявили в прокуратуре, пишет Meduza со ссылкой на Deutsche Welle.
Судебные органы должны будут решить, в состоянии ли Ханс Х. предстать перед судом.
Законы Германии позволяют привлекать к ответственности людей, которые непосредственно не участвовали в убийствах людей нацистским режимом, но сотрудничали с ним. В последние годы обвинения были предъявлены нескольким пожилым людям, работавшим в концлагерях; двое из них были приговорены к тюремным срокам, но умерли до исполнения приговора.
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