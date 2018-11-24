США возложили вину за Голодомор на режим Сталина
24 ноября 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Госдепартамент США назвал Голодомор в Украине в 1930-х годах преднамеренным актом советской власти.
«Миллионы невинных украинцев были сознательно заморены голодом режимом Иосифа Сталина. Варварский захват Советским Союзом украинской земли и урожая осуществлялся с преднамеренной политической целью покорения украинского народа и нации. Этот катастрофический искусственный голод был одним из самых ужасающих деяний двадцатого века и является суровым напоминанием о преступлениях коммунизма», - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, пишет Deutsche Welle.
В американском внешнеполитическом ведомстве проводят параллель между событиями 85-летней давности и сегодняшним днем: «Сегодня украинцы снова умирают в результате попыток России уничтожить самобытность и устремления народа Украины в сторону Запада. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10000 человек. Тем не менее Россия не сможет сломить стойкий украинский дух и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему».
24 ноября в Украине проходят памятные мероприятия, посвященные 85-летию Голодомора. В Киеве президент страны Петр Порошенко с супругой почтили память жертв голода 1932-1933 годов, возложив композиции из колосков к памятному кресту жертвам Голодомора в центре Киева. На 16.00 по местному времени намечена общенациональная акция «Зажги свечу».
Между тем МИД России, признавая голод 1930-х годов «крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР» утверждают, что представление этих событий исключительно как геноцид украинского народа не имеет «ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами». «В 30-е гг. XX века в Советском Союзе разразился сильнейший голод, который затронул многие народы, проживавшие на территории молодого государства. Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны», - указывается в заявлении российского МИДа, опубликованном на страницах ведомства в соцсетях.
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