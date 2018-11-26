// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Землетрясение магнитудой 6.3 в Иране: Более 550 человек пострадали

Землетрясение магнитудой 6.3 в Иране: Более 550 человек пострадали
26 ноября 2018 - 10:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб, пишет РИА Новости.

Толчки ощущались в провинциях Керманшах и Илам, а также в Багдаде и Азербайджане.

Число пострадавших при землетрясении в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 550 человек.

Иракский телеканал Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 человека пострадали.

Ссылки по теме:
IRNA. Western Iran quake injury count mounts to 548
Ria.ru. Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 550 человек
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку
Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии
Левински готова извиниться перед Клинтон
Армянский Каханд Папи - в топ-5 Дедов Морозов государств СНГ
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Роналду установил рекорд в составе «Ювентуса» Гол стал десятым для 33-летнего португальского форварда в 16 матчах за туринский клуб
Ким Кардашьян и Шер решили вместе приехать в Армению (видео) Две звезды с армянскими корнями встретились во время одного из последних эпизодов реалити-шоу «Семейство Кардашьян»
Пашинян не поедет в Минск: Его заменит Арарат Мирзоян «Решением премьер-министра я заменю его в период отпуска. Представлю Армению на межправительственном заседании ЕАЭС», - написал Мирзоян.
Маск хочет полететь на Марс на ракете SpaceX Инвестор предположил, что подобная экспедиция с задействованием новых многоцелевых ракет-носителей, разрабатываемых SpaceX, станет возможна уже через семь лет