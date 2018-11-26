Землетрясение магнитудой 6.3 в Иране: Более 550 человек пострадали

PanARMENIAN.Net - Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб, пишет РИА Новости.

Толчки ощущались в провинциях Керманшах и Илам, а также в Багдаде и Азербайджане.

Число пострадавших при землетрясении в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 550 человек.

Иракский телеканал Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 человека пострадали.