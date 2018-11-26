Президент РА: От всех и каждого из нас зависит будущее Армении

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян направил послание по случаю старта агитационной кампании перед выборами в Национальное собрание. Он отметил, что от каждого гражданиня республики зависие ее будущее.

«26 ноября стартует агитационная компания перед внеочередными выборами в Национальное собрание.

Эти выборы после больших апрельско-майских перемен – важнейшее событие политической жизни Армении, результаты которого очень существенны в плане развития и перспектив страны. От каждого из нас требуется высокая ответственность и сознательность, в какой бы должности мы ни были, какие бы возможности ни имели»,- отметил президент.

Он обратился к государственным органам с просьбой достойно продолжить исполнение своих законных обязанностей и конституционных требований. Президент выразил уверенность, что свободные, равные и законные выборы - отныне неотъемлемая часть новой истории Армении.

«Обращаюсь к участвующим в выборах политическим партиям и блокам: надеюсь, что вы с величайшей ответственностью подошли к своему политическому заявлению – формированию команд и программ. Они наметят пути дальнейшего развития Армении. Будьте верны тем ценностям, которые вы исповедуете, в то же время, будьте уважительны и учтивы по отношению друг к другу. Желаю успеха в предстоящих выборах всем участвующим политическим единицам.

Обращаюсь к нашим гражданам: будьте требовательны в обсуждении программ, слушайте всех, чтобы быть информированными и осознанно совершить свой выбор. Примите свое решение в соответствии со своими представлениями о развитии Армении, со своими ценностями. Помните, что от всех и каждого из нас зависит будущее Армении»,- подчеркнул президент.

Внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря. Предвыборная кампания стартует 26 ноября.