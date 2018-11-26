В Калифорнии полностью локализовали лесные пожары

PanARMENIAN.Net - Лесные пожары в американском штате Калифорния, бушевавшие больше двух недель, полностью локализованы. Об этом 25 ноября сообщило в микроблоге Twitter калифорнийское Управление лесного хозяйства и пожарной охраны. Сильные дожди, выпавшие в регионе в последние несколько дней, ускорили тушение пожаров, говорится в сообщении.

В результате пожаров, вспыхнувших 8 ноября, погибло по меньшей мере 87 человек, опознать удалось пока только 54 жертвы, сообщил департамент шерифа округа Бьютт в Калифорнии. 24 ноября число пропавших без вести сократилось до 249 человек. Изначально пропавшими без вести вследствие пожаров считались более тысячи человек, пишет Deutsche Welle.

Пожары на севере Калифорнии признаны самыми разрушительными за всю историю штата. Огонь практически полностью разрушил маленький город Парадайс. В результате пожара полностью выгорели 14 тысяч жилых домов, 530 магазинов и 4,5 тысяч других построек.

Президент США Дональд Трамп, посетивший Парадайс 17 ноября, заявил, что причиной того, что катастрофа достигла таких масштабов, стало неграмотное управление лесными угодьями в штате. Однако местные власти не согласны с такой оценкой. Они уверяют, что главной причиной пожаров является изменение климата.