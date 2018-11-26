// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Калифорнии полностью локализовали лесные пожары

В Калифорнии полностью локализовали лесные пожары
26 ноября 2018 - 12:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Лесные пожары в американском штате Калифорния, бушевавшие больше двух недель, полностью локализованы. Об этом 25 ноября сообщило в микроблоге Twitter калифорнийское Управление лесного хозяйства и пожарной охраны. Сильные дожди, выпавшие в регионе в последние несколько дней, ускорили тушение пожаров, говорится в сообщении.

В результате пожаров, вспыхнувших 8 ноября, погибло по меньшей мере 87 человек, опознать удалось пока только 54 жертвы, сообщил департамент шерифа округа Бьютт в Калифорнии. 24 ноября число пропавших без вести сократилось до 249 человек. Изначально пропавшими без вести вследствие пожаров считались более тысячи человек, пишет Deutsche Welle.

Пожары на севере Калифорнии признаны самыми разрушительными за всю историю штата. Огонь практически полностью разрушил маленький город Парадайс. В результате пожара полностью выгорели 14 тысяч жилых домов, 530 магазинов и 4,5 тысяч других построек.

Президент США Дональд Трамп, посетивший Парадайс 17 ноября, заявил, что причиной того, что катастрофа достигла таких масштабов, стало неграмотное управление лесными угодьями в штате. Однако местные власти не согласны с такой оценкой. Они уверяют, что главной причиной пожаров является изменение климата.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Лесные пожары в Калифорнии полностью локализованы
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку
Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии
Левински готова извиниться перед Клинтон
Армянский Каханд Папи - в топ-5 Дедов Морозов государств СНГ
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Роналду установил рекорд в составе «Ювентуса» Гол стал десятым для 33-летнего португальского форварда в 16 матчах за туринский клуб
Ким Кардашьян и Шер решили вместе приехать в Армению (видео) Две звезды с армянскими корнями встретились во время одного из последних эпизодов реалити-шоу «Семейство Кардашьян»
Пашинян не поедет в Минск: Его заменит Арарат Мирзоян «Решением премьер-министра я заменю его в период отпуска. Представлю Армению на межправительственном заседании ЕАЭС», - написал Мирзоян.
Маск хочет полететь на Марс на ракете SpaceX Инвестор предположил, что подобная экспедиция с задействованием новых многоцелевых ракет-носителей, разрабатываемых SpaceX, станет возможна уже через семь лет