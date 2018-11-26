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Ким Кардашьян и Шер решили вместе приехать в Армению (видео)

Ким Кардашьян и Шер решили вместе приехать в Армению
 26 ноября 2018 - 14:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян и легендарная поп-певица Шер (Шерлин Саркисян) решили совершить поездку в Армению.

Две звезды с армянскими корнями встретились во время одного из последних эпизодов реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и разговорились на тему Армении, которая связывает их.

«Все, что вы сделали для армянской общины, потрясающе», - сказала Кардашьян Шер.

Звезды вспомнили свои визиты в Армению и отметили, что хотели бы вернуться туда еще раз. В результате они решили вновь отправиться в Армению, на этот раз - вместе, так как, по словам Шер,происходят плохие вещи.

В апреле 2015 года сестры Ким и Хлои Кардашьян посетили Армению. Ким сопровождал ее супруг Канье Уэст.

Шер побывала в Армении в мае 1993 года с трехдневным визитом.

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