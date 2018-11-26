В Китае родились первые генетически модифицированные близнецы
26 ноября 2018 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что в его стране в этом месяце родились первые генетически модифицированные девочки-близнецы.
По словам исследователя, он внес мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия у семи бездетных пар, однако пока ему удалось добиться только одной беременности. В результате родившиеся дети несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Родители девочек не раскрыли своих имен и место жительства. Ученый, в свою очередь, пока не привел никаких доказательств своих слов, пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.
Цзянькуй попытался отключить ген CCR5. В результате в организме перестает синтезироваться белок, через который ВИЧ присоединяется к Т-клеткам. Редактирование гена происходило в уже оплодотворенной яйцеклетке, при этом донорами спермы во всех случаях были носители вируса. Все мужчины получали эффективную антивирусную терапию, поэтому риск передачи ВИЧ потомству был минимальным.
У одного из родившихся близнецов обе копии гена CCR5 были изменены, а у второго — только один.
Многие ученые мира осудили действия Цзянькуя. Например, Киран Мусунуру из Пенсильванского университета заявил, что ученый провел эксперимент над людьми, который не может быть морально или этически оправдан. Однако Джордж Черч из Гарвардского университета поддержал китайского исследователя, поскольку, по его мнению, ВИЧ является серьезной угрозой для общественного здравоохранения.
Известно, что люди с мутациями в гене CCR5 становятся более восприимчивыми к другим заболеваниям, включая лихорадку Западного Нила, и чаще умирают от гриппа. Дальнейшие эксперименты в области модифицирования человека временно приостановлены до выяснения возможных рисков при проведении подобной процедуры.
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