Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД РФ

PanARMENIAN.Net - Временный поверенный в делах Украины в РФ 26 ноября будет вызван в МИД России. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, «поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны». Захарова подчеркнула, что «речь идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях», пишет Deutsche Welle.

«Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее»,- заявила она.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к российскому руководству с требованием незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Он также обвинил Россию в нарушении норм международного права. Канада обвинила Россию в агрессии по отношению к Украине, а Германия призвала и Россию, и Украину воздержаться от дальнейшего раскручивания спирали напряженности.