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Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД РФ

Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД РФ
26 ноября 2018 - 15:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Временный поверенный в делах Украины в РФ 26 ноября будет вызван в МИД России. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, «поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны». Захарова подчеркнула, что «речь идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях», пишет Deutsche Welle.

«Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее»,- заявила она.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к российскому руководству с требованием незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Он также обвинил Россию в нарушении норм международного права. Канада обвинила Россию в агрессии по отношению к Украине, а Германия призвала и Россию, и Украину воздержаться от дальнейшего раскручивания спирали напряженности.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В МИД России вызван временный поверенный в делах Украины
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