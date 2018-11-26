Пашинян ответил «Сасна црер»: Не путайте, это не слабовольное правительство Сержа Саргсяна

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян во время предвыборной кампании блока в Артике прокомментировал заявление партии «Сасна црер» о том, что будущий парламент будет иметь два года жизни. Пашинян отметил, что нынешние власти не стоит принимать за «слабовольное правительство» третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

«Вы действительно решили, что имеете право решать длительность существования парламента, а иногда и жизни людей? Я вам говорю: не путайте, это вам не слабохарактерное и слабовольное правительство Сержа Саргсяна», - заявил Пашинян, добавив, что их улыбки и вежливость не стоит считать проявлениями слабости.

Ранее лидер предвыборного списка партии «Сасна Церер» Варужан Аветисян сказал, что в партии следующие два года считают переходным периодом, а предстоящий парламент рассматривается как переходный парламент.

Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из сасуна) 17 июля 2016 года захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.