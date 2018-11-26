На энергоблоке Армянской АЭС запустили новый турбоагрегат

PanARMENIAN.Net - В рамках реализации проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС (ААЭС) завершены работы по модернизации оборудования на одном из 2-х турбоагрегатов энергоблока №2. Прошлая неделя ознаменовалась подключением модернизированного турбоагрегата к энергосети Республики Армения. В ходе испытаний оборудование вышло на пиковую мощность в 238 МВт.

Работы на турбоагрегате шли с 1 июня 2018 года и затрагивали модернизацию турбины, замену сепараторов-пароперегревателей, турбогенератора, системы возбуждения, замену токопроводов и блочного трансформатора. Для выполнения этой задачи на ААЭС вместе с армянскими коллегами круглосуточно работали около 400 российских специалистов.

За последние несколько лет на станции проведен огромной объем работы - продлены сроки эксплуатации более 2500 единиц специализированных компонентов, систем и конструкций, осуществлены поставки тяжеловесного и крупногабаритного оборудования (в общей сложности более 70 ж/д вагонов современного, высокотехнологичного оборудования).

Все работы по проекту будут завершены к концу 2021 года, и Армения получит станцию, оснащенную современным оборудованием, а ее безопасность будет приближена к мировым стандартам.

Проект по модернизации и продлению срока эксплуатации Армянской АЭС реализуется в рамках Межправительственного соглашения (МПС) между Арменией и Россией и его основной задачей является восстановление ресурса и продление работы станции на 10 лет, до 2026 года. МПС предусматривает предоставление кредита армянской стороне в размере в $270 млн и грант на сумму $30 млн, которые будут направлены на работы по повышению безопасности и эффективности эксплуатации станции.