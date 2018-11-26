На Украине вводится военное положение: Порошенко подписал указ
26 ноября 2018 - 17:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине. Документ опубликован на сайте украинского президента. Одновременно Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указа «О введении военного положения на Украине», который теперь должны одобрить украинские депутаты.
Ранее ввести военное положение в стране сроком на 60 дней предложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Согласно указу президента Украины, оно будет действовать до 25 января 2019 года, пишут «Ведомости».
Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения без всеобщей мобилизации и ограничения конституционных прав и свобод граждан.
СНБО Украины призвало ввести военное положение на Украине после того, как 25 ноября погранслужба Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержала три украинских военных корабля в акватории Черного моря. Украинская сторона утверждала, что корабли планировали пройти через Керченский пролив. ФСБ сообщила, что корабли «опасно маневрировали» и не реагировали на требования российских властей.
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