LG выпустит телефон с 16 камерами
26 ноября 2018 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания LG изобрела смартфон с 16 камерами на задней стенке. Об этом сообщает Giz China со ссылкой на документы Ведомства по патентам и товарным знакам США.
Указывается, что такое количество камер необходимо для создания 3D-изображений, на которых можно перемещать объекты в кадре. Также можно будет комбинировать снимки с нескольких объективов, сделанные одновременно с разными настройками, либо же выбирать лучший снимок, сделанный на несколько камер. Рядом с модулем камеры находится зеркало для селфи, пишет Lenta.ru.
В конце ноября сообщалось, что Samsung планирует выпустить телефон с шестью камерами. Galaxy S10 будет выпускаться в четырех версиях, самая дорогая из которых имеет кодовое название Beyond X и получит основную камеру с шестью модулями и экран на 6,7 дюйма. Анонс ожидается в феврале 2019 года.
Самое значимое
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
Последние новости
В храме в Нидерландах уже 700 часов непрерывно проводят богослужение против депортации армянской семьи По местным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение
На Украине вводится военное положение: Порошенко подписал указ Теперь соответствующий законопроект о военном положениии должна одобрить Верховная Рада
На энергоблоке Армянской АЭС запустили новый турбоагрегат В ходе испытаний оборудование вышло на пиковую мощность в 238 МВт
Испания закроет все АЭС страны к 2028 году Еще раньше - в 2020 году - в соответствии с рекомендациями Евросоюза должны быть закрыты семь из 15 электростанций, работающих на угле