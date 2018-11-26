В храме в Нидерландах уже 700 часов непрерывно проводят богослужение против депортации армянской семьи
26 ноября 2018 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В церкви в Нидерландах с 26 октября не прекращается богослужение в режиме 24/7, чтобы власти страны не смогли депортировать проживающую на территории храма армянскую семью Тамразян.
Богослужение в протестантской церкви в Гааге, где скрываются армяне, беспрерывно идет уже более 700 часов. Поместным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение, пишет Euronews.
Семья Тамразян сбежала из Армении в 2009 году, опасаясь за свою безопасность из-за политической активности отца. Последние 3 года семья нашла свое пристанище в общинеКатвейк, где собираются ищущие убежище.
В середине сентября власти решили депортировать армян из Нидерландов, несмотря на то, что местный суд трижды подтверждал их статус беженцев. После решения властей Тамразяны обратились за помощью.
Вскоре они укрылись в церки, заявив, что больше не находятся в безопасности в убежище в Катвейке.
«Мы надеемся, что семья получит шанс остаться в Нидерландах по двум причинам: у отца семьи есть большой шанс быть убитым в Армении, а дети живут в Нидерландах в течение девяти лет и уже пустили корни тут»,- отметили в церкви.
Пастор протестантской церкви в Гааге отметил, что они готовы проводить богослужение «круглосуточно, днем и ночью», пока продолжается дело о предоставлении убежища армянской семье.
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