В храме в Нидерландах уже 700 часов непрерывно проводят богослужение против депортации армянской семьи

PanARMENIAN.Net - В церкви в Нидерландах с 26 октября не прекращается богослужение в режиме 24/7, чтобы власти страны не смогли депортировать проживающую на территории храма армянскую семью Тамразян.

Богослужение в протестантской церкви в Гааге, где скрываются армяне, беспрерывно идет уже более 700 часов. Поместным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение, пишет Euronews.

Семья Тамразян сбежала из Армении в 2009 году, опасаясь за свою безопасность из-за политической активности отца. Последние 3 года семья нашла свое пристанище в общинеКатвейк, где собираются ищущие убежище.

В середине сентября власти решили депортировать армян из Нидерландов, несмотря на то, что местный суд трижды подтверждал их статус беженцев. После решения властей Тамразяны обратились за помощью.

Вскоре они укрылись в церки, заявив, что больше не находятся в безопасности в убежище в Катвейке.

«Мы надеемся, что семья получит шанс остаться в Нидерландах по двум причинам: у отца семьи есть большой шанс быть убитым в Армении, а дети живут в Нидерландах в течение девяти лет и уже пустили корни тут»,- отметили в церкви.

Пастор протестантской церкви в Гааге отметил, что они готовы проводить богослужение «круглосуточно, днем и ночью», пока продолжается дело о предоставлении убежища армянской семье.