На Украине введено военное положение на 30 суток

PanARMENIAN.Net - Верховная рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко, сроком на 30 суток.

За такое решение на внеочередном заседании парламента 26 ноября проголосовали 276 народных депутатов. Перед голосованием президент Украины Порошенко объявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях, а также «во внутренних водах Азово-керченской акватории», пишет «Интерфакс».

Вместе с тем, после выступления главы государства спикер парламента Андрей Парубий, зачитывая перечень областей, в которых вводится военное положение, кроме вышеперечисленных упомянул также Донецкую и Запорожскую области.

Порошенко уточнил, что военное положение будут применять только в случае наземной агрессии: «Как только российский солдат пересечет украинскую границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли».

СНБО Украины призвало ввести военное положение на Украине после того, как 25 ноября погранслужба Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержала три украинских военных корабля в акватории Черного моря. Украинская сторона утверждала, что корабли планировали пройти через Керченский пролив. ФСБ сообщила, что корабли «опасно маневрировали» и не реагировали на требования российских властей.