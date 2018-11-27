Зонд НАСА совершил посадку на Марс

PanARMENIAN.Net - Посадочный модуль автоматической станции InSight совершил посадку на планете Марс. Об этом сообщается на сайте Американского аэрокосмического агентства (NASA).

По данным NASA, космический зонд приземлился в районе нагорья Элизий. Посадка произошла в 14:54 по времени восточного побережья США (23:54 по Еревану). «В ближайшие часы инженеры будут проверять состояние космического корабля», — говорится в сообщении.

Спустя семь минут после посадки аппарат передал первое изображение с поверхности планеты. На нем видны мелкие частицы марсианской пыли.

Путь посадочного модуля с Земли до Марса составил шесть месяцев. Зонд преодолел расстояние в 548 млн км, стартовав из Калифорнии в мае 2018 года, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

InSight проведет на поверхности Марса 24 месяца (примерно один марсианский год). В его задачи входят сейсмические и температурные измерения, результаты которых помогут узнать, как сформировался Марс, а также другие планеты внутри Солнечной системы.​

Район нагорья Элизий был выбран для посадки зонда, так как представляет собой ровный участок поверхности Марса. В районе, расположенном в 4 градусах к северу от экватора планеты, находятся несколько вулканов: гора Элизий, купол Гекаты и купол Альбор. Кроме того, там есть глубокие впадины — борозда Элизий, борозда Цербер и борозда Гефеста.

В июне марсоход Curiosity обнаружил в горных породах Марса молекулы органических соединений неизвестного происхождения. Они были найдены в образцах, возраст которых превышает 3 млрд лет.

Тогда в NASA рассказали, что марсоход пробурил верхние 5 см скалы, чтобы собрать и передать на анализ материал. Концентрация органического углерода в образцах оказалась в 100 раз больше, чем в тех, что ранее находили на поверхности Марса.