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На автодороге Ланджик-Ахурян в Армении наблюдается туман

На автодороге Ланджик-Ахурян в Армении наблюдается туман
27 ноября 2018 - 11:58 AMT

PanARMENIAN.Net - 27 ноября, по состоянию на 09:30, на автодороге Ланджик-Ахурян в Армении наблюдается туман, видимость – 50-60 метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из агенства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

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