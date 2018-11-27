На автодороге Ланджик-Ахурян в Армении наблюдается туман
27 ноября 2018 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - 27 ноября, по состоянию на 09:30, на автодороге Ланджик-Ахурян в Армении наблюдается туман, видимость – 50-60 метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из агенства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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