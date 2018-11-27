PanARMENIAN.Net - 27 ноября, по состоянию на 09:30, на автодороге Ланджик-Ахурян в Армении наблюдается туман, видимость – 50-60 метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из агенства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.