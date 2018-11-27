Форвард сборной Армении признан лучшим игроком казахской Премьер-лиги
27 ноября 2018 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Профессиональная футбольная лига Казахстана начала подводить итоги сезона 2018 года.
Убедительную победу в номинации «Лучший игрок Премьер-лиги-2018» одержал нападающий «Актобе» Маркос Пиззелли. С 18 забитыми мячами он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Форвард сборной Армении набрал 69 баллов, пишет Sports.kz.
Второе и третье места заняли Марин Томасов («Астана» - 41 балл) иБауыржан Исламхан («Кайрат» - 24 балла).
Лучший игрок КПЛ был определен голосованием руководителей футбольных клубов, главных тренеров, а также капитанов команд.
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