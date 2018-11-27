Основатель Alibaba Group вступил в Коммунистическую партию Китая

PanARMENIAN.Net - Самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию Китая. Об этом сообщила газета «Женьминь Жибао».

Газета опубликовала список ста граждан КНР, которые внесли особый вклад в развитие страны и претворение в жизнь политики реформ и открытости. Среди них оказался Ма Юнь (китайское имя Джека Ма — ред.). Когда именно он вступил в партию, не уточняется, пишет Lenta.ru.

Государство отметило его вклад в развитие экономики — в частности, создание электронных торговых платформ, электронных платежных систем и основы для облачного программирования, развитие логистики и инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, а также разработку новой системы социального кредита с помощью технологий больших данных.

Помимо прочего, Джек Ма получил почетное звание «Выдающийся строитель социализма с китайской спецификой провинции Цзянсу».

По словам представителя Alibaba, политическая принадлежность руководителя не влияет на процесс принятия решений в компании. «Мы следуем законам и нормативно-правовым актам стран, в которых мы работаем», — добавил он.

В список также вошли Пони Ма (Ма Хуатэн) — китайский предприниматель, глава инвестиционной компании Tencent, и Робин Ли (Ли Яньхун) — основатель компании Baidu, китайского аналога Google.

Джек Ма — глава и основатель компании Alibaba Group, в которую входит интернет-магазин AliExpress. Состояние предпринимателя составляет около 39,6 миллиарда долларов. Он считается самым богатым жителем Китая.