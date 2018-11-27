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Фонд Сороса прекратит работу в Турции из-за Эрдогана

Фонд Сороса прекратит работу в Турции из-за Эрдогана
27 ноября 2018 - 12:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса - Open Society Foundations - прекратит свою деятельность в Турции на фоне жесткой критики со стороны президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующее заявление представителей этой благотворительной организации обнародовано 26 ноября.

Турецкий лидер обвинил американского филантропа в попытках «вызвать разногласия» между отдельными государствами и «подорвать» их структуру.

В местных СМИ также тиражировались утверждения, что Фонд стоял за протестами, проходившими в мае 2013 на площади Таксим в центре Стамбула, а затем охватившими и другие города Турции, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, Эрдоган выражал уверенность, что Сорос оказывал поддержку Осману Кавале, крупному турецкому бизнесмену и председателю стамбульской некоммерческой организации Anadolu Kültür. Тот более года находится в тюрьме без предъявления официальных обвинений.

Президент Турции возлагает на предпринимателя вину за финансирование лиц, якобы стоявших за неудавшейся попыткой госпереворота в июле 2016 года.

В Open Society Foundations все обвинения в свой адрес отвергают.

Джордж Сорос - выходец из Венгрии, переживший Холокост, - через свои Open Society Foundations поддерживает проекты в сфере гражданских прав во всем мире.

Он уже давно подвергается нападкам, в частности, со стороны правонационалистического правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Фонд Сороса в Будапеште был объявлен «иностранным агентом». В связи с этим были принято решение о переводе будапештского офиса фонда в Берлин.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Фонд Сороса уходит из Турции
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