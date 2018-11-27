Все партии за звание чемпиона мира по шахматам между Карлсеном и Каруаной завершились вничью
27 ноября 2018 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Заключительная двенадцатая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной завершилась вничью.
Счет в матче стал 6:6, предыдущие 11 партий также завершились вничью. Теперь чемпион мира определится 28 ноября на тай-брейке, в ходе которого будут играться несколько партий подряд с укороченным контролем времени, пишет Meduza.
Магнус Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года.
Предыдущий матч за титул чемпиона в 2016 году Карлсен выиграл у россиянина Сергея Карякина. Основные 12 партий также закончились вничью (соперники выиграли друг у друга по одной партии), и победитель определялся на тай-брейке.
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