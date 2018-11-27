У Mail.ru появится собственный голосовой помощник
27 ноября 2018 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Mail.ru Group работает над собственным голосовым помощником. Об этом сообщил источник, узнавший об этом от участника проекта, и знакомый топ-менеджеров Mail.ru Group, передают «Ведомости».
По данным источников, рабочее название помощника – «Маруся».
Mail.ru Group действительно разрабатывает голосового помощника, передала через представителя вице-президент холдинга Анна Артамонова. Будет ли использоваться рабочее название «Маруся» при релизе – пока не решено, отмечает представитель холдинга. По его словам, компания разрабатывает как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать.
Представитель компании указал, что Mail.Ru Group будет «стараться интегрировать голосового помощника во все продукты, где это будет иметь смысл, и не только в продукты Mail.Ru».
По словам двух сотрудников компании, разрабатывается не только голосовой помощник, но и специальное устройство-колонка.
В октябре 2017 года «Яндекс» представил первого голосового помощника на российском рынке — «Алису». В июле 2018 года компания начала продажи своей «умной колонки».
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