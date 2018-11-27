// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Apple уступил Microsoft по капитализации

Apple уступил Microsoft по капитализации
27 ноября 2018 - 14:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft в ходе торгов 26 ноября обогнала по капитализации Apple.

Акции Microsoft после начала торгов выросли на 2,1%, и общая стоимость компании достигла 812,93 миллиарда долларов. Акции Apple, в свою очередь, упали на 0,7%, что снизило капитализацию до 812,60 миллиарда, пишет Meduza со ссылкой на Bloomberg.

Apple в начале августа стала первой в истории американской компанией, капитализация которой превысила 1 триллион долларов.

Котировки Apple за последние несколько недель упали на 25% на фоне опасений замедления роста продаж смартфонов.

Стоимость Amazon — второй американской компании, достигавшей отметки в 1 триллион долларов — сейчас составляет 768 миллиардов.

Ссылки по теме:
Meduza: Microsoft обогнала Apple по капитализации
 Самое значимое
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
В Китае представили первого робота-телеведущего
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Шер сбежала с предпоказа бродвейского мюзикла о ее жизни Один из источников рассказал, что исполнительница сбежала из зала еще до антракта
Картина Айвазовского продана на аукционе Christie's за $780,000 Самым дорогим лотом на торгах Christie's стала происходящая из частной испанской коллекции крайне редкая императорская фарфоровая ваза
Стартовал официальный визит президента Армении в Германию В рамках визита президент Армении проведет встречи с высшим руководством ФРГ
Доклад: Женщины в мире зарабатывают на 20% меньше мужчин В зависимости от метода исследования, разница в оплате труда составляет от 16% (средняя почасовая оплата) до 22% (средняя оплата за месяц)