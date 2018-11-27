Apple уступил Microsoft по капитализации
27 ноября 2018 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft в ходе торгов 26 ноября обогнала по капитализации Apple.
Акции Microsoft после начала торгов выросли на 2,1%, и общая стоимость компании достигла 812,93 миллиарда долларов. Акции Apple, в свою очередь, упали на 0,7%, что снизило капитализацию до 812,60 миллиарда, пишет Meduza со ссылкой на Bloomberg.
Apple в начале августа стала первой в истории американской компанией, капитализация которой превысила 1 триллион долларов.
Котировки Apple за последние несколько недель упали на 25% на фоне опасений замедления роста продаж смартфонов.
Стоимость Amazon — второй американской компании, достигавшей отметки в 1 триллион долларов — сейчас составляет 768 миллиардов.
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