Apple уступил Microsoft по капитализации

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft в ходе торгов 26 ноября обогнала по капитализации Apple.

Акции Microsoft после начала торгов выросли на 2,1%, и общая стоимость компании достигла 812,93 миллиарда долларов. Акции Apple, в свою очередь, упали на 0,7%, что снизило капитализацию до 812,60 миллиарда, пишет Meduza со ссылкой на Bloomberg.

Apple в начале августа стала первой в истории американской компанией, капитализация которой превысила 1 триллион долларов.

Котировки Apple за последние несколько недель упали на 25% на фоне опасений замедления роста продаж смартфонов.

Стоимость Amazon — второй американской компании, достигавшей отметки в 1 триллион долларов — сейчас составляет 768 миллиардов.