Трамп посчитал правомерным применение слезоточивого газа против мигрантов на границе с Мексикой

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп встал на защиту сотрудников погранично-таможенной службы, которые 25 ноября применили слезоточивый газ и использовали газовые баллончики, чтобы остановить толпу из нескольких сотен нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться из Мексики в США.

«На них навалились очень крепкие парни, поэтому им пришлось применить слезоточивый газ. И отсюда вывод: никто не проникнет в нашу страну, если только не сделает этого легально»,— прокомментировал действия пограничников президент, пишет «Ъ» со ссылкой на AP.

Отвечая на слова журналистов о том, что от действия газа пострадали дети, Дональд Трамп, называющий нелегальных мигрантов угрозой национальной безопасности, заявил, что вообще-то в данном случае использовалась «очень слабая дозировка слезоточивого газа», которая «вполне безопасна». «И вообще, почему родители бегут туда, где, как они знают, распыляется и будет распыляться газ, а они все равно бегут туда с детьми?» — спросил он, добавив, что некоторые женщины и вовсе не матери этих детей, а воровки, которые крадут детей, чтобы обеспечить себе больше шансов на получение убежища в США.

Решение о применении слезоточивого газа было принято самими сотрудниками пограничной службы, когда около 1 тыс. нелегальных мигрантов,забрасывая их камнями, попытались силой прорваться через заграждение. По данным издания, более 30 человек все же смогли пересечь границу. Власти не стали комментировать эту информацию. По итогам столкновения на границе были арестованы 69 мигрантов, еще 39 человек задержали власти Мексики на своей территории. При этом направленные к границе властями США военные участия в инциденте не принимали.