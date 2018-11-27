Посол РФ в Армении: Все вопросы в ОДКБ будут решены на основе консенсуса

PanARMENIAN.Net - Все вопросы в ОДКБ должны решаться на основе консенсуса. Об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о разногласиях в Организации.

«Могу сказать одно – все вопросы в Организации должны и будут решаться по консенсусу, с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Именно тогда организация будет наилучшим образом служить своим целям. Остальное давайте оставим лидерам наших государств», - отметил посол, пишет Sputnik-Армения.

Он уверен, что вопрос будет решен таким образом, чтобы «наша организация вышла из этой ситуации еще более окрепшей».

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.