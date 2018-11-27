Посол РФ в Армении: Все вопросы в ОДКБ будут решены на основе консенсуса
27 ноября 2018 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Все вопросы в ОДКБ должны решаться на основе консенсуса. Об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о разногласиях в Организации.
«Могу сказать одно – все вопросы в Организации должны и будут решаться по консенсусу, с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Именно тогда организация будет наилучшим образом служить своим целям. Остальное давайте оставим лидерам наших государств», - отметил посол, пишет Sputnik-Армения.
Он уверен, что вопрос будет решен таким образом, чтобы «наша организация вышла из этой ситуации еще более окрепшей».
Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.
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В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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