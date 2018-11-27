Доклад: Женщины в мире зарабатывают на 20% меньше мужчин

PanARMENIAN.Net - Женщины по всему миру зарабатывают в среднем на 20% меньше, чем мужчины. Об этом говорится в докладе Международной организации труда.

Причина разницы в оплате труда — не в уровне образования. Во многих странах женщины лучше образованы, чем мужчины, но получают меньше, даже если работают в одинаковых областях, пишет «Ъ».

В докладе также говорится, что темпы роста зарплаты в 2017 году стали самыми низкими с 2008 года. Так, в 2016 году уровень реальной заработной платы в мире вырос на 2,4%, в 2017 — на 1,8%.

В зависимости от метода исследования, разница в оплате труда составляет от 16% (средняя почасовая оплата) до 22% (средняя оплата за месяц).