Доклад: Женщины в мире зарабатывают на 20% меньше мужчин
27 ноября 2018 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Женщины по всему миру зарабатывают в среднем на 20% меньше, чем мужчины. Об этом говорится в докладе Международной организации труда.
Причина разницы в оплате труда — не в уровне образования. Во многих странах женщины лучше образованы, чем мужчины, но получают меньше, даже если работают в одинаковых областях, пишет «Ъ».
В докладе также говорится, что темпы роста зарплаты в 2017 году стали самыми низкими с 2008 года. Так, в 2016 году уровень реальной заработной платы в мире вырос на 2,4%, в 2017 — на 1,8%.
В зависимости от метода исследования, разница в оплате труда составляет от 16% (средняя почасовая оплата) до 22% (средняя оплата за месяц).
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