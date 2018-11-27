Стартовал официальный визит президента Армении в Германию
27 ноября 2018 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян по приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера 27 ноября прибыл в Берлин с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.
В рамках визита президент Армении проведет встречи с высшим руководством ФРГ – канцлером Ангелой Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.
В центре обсуждений во время встреч будут повестка взаимодействия между двумя странами и многочисленные вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель 28 ноября примет в Берлине президента Армении Армена Саркисяна. По словампредставителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта,это официальный визит Саркисяна в продолжение общения политиков, которое состоялось в конце августа в ходе визита Меркель на Кавказ.
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