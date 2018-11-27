Картина Айвазовского продана на аукционе Christie's за $780,000
27 ноября 2018 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Суммарная выручка по итогам торгов предметами русского искусства, проведенных в британской столице аукционным домом Christie's, превысила £7,15 млн ($9,16 млн).
Из них $780,000 были выручены благодаря продаже полотна художника Ивана Айвазовского (1817-1900) «Закат в Венеции», написанного в 1873 году, пишет ТАСС.
Самым дорогим лотом на торгах Christie's, в которых участвовали 250 человек из 29 стран, ожидаемо стала происходящая из частной испанской коллекции крайне редкая императорская фарфоровая ваза, украшенная портретом императора Австрии, короля Богемии и Венгрии Франца I (1768-1835) работы Александра Нестерова по мотивам портрета кисти Иоганна Петера Крафта. Она была продана за £1,81 млн ($2,32 млн), что вдвое выше оценочной стоимости.
Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.
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