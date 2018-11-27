Шер сбежала с предпоказа бродвейского мюзикла о ее жизни
27 ноября 2018 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская певица армянского происхождения Шер (Шерлин Саркисян) разволновалась во время предпоказа бродвейского мюзикла о ее жизни.
Один из источников рассказал, что исполнительница сбежала из зала еще до антракта.
«Она была удивлена некоторыми изменениями, которые создатели внесли в спектакль без ее одобрения», — отметил один из присутствовавших на показе, пишет Lenta.ru со ссылкой на Page Six.
По словам близких к артистке источников, она была расстроена еще до начала спектакля из-за калифорнийских пожаров, которые захватили ее город и грозили уничтожить особняк певицы.
Другой источник подчеркнул, что Шер не ушла с показа совсем — ей захотелось побыть одной, поэтому она покинула свое место, но позже продолжила просмотр постановки с балкона.
Мюзикл, получивший название «Шоу Шер», рассказывает о шести десятилетиях карьеры певицы и ее любовных похождениях. Премьера состоится 3 декабря.
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