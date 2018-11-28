Президент РА пригласил своего немецкого коллегу посетить Армению с официальным визитом
28 ноября 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В резиденции президента Германии в замке Бельвью состоялась беседа президентов Армении и Германии Армена Саркисяна и Франка-Вальтера Штайнмайера, за которой последовала встреча в расширенном составе с участием делегаций. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Штайнмайер приветствовал первый официальный визит Саркисяна в Германию. Саркисян пригласил своего немецкого коллегу посетить Армению с официальным визитом. Штайнмайер принял приглашение.
Ранее в резиденции президента Германии состоялась официальная церемония встречи президента Армении Армена Саркисяна и его супруги Нуне Саркисян. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Элке Бюденбендер встретили чету Саркисянов у входа в замок и сопроводили в залу, где они оставили запись в книге почетных гостей.
Штайнмайер также коснулся произошедших в Армении последних изменений и приветствовал их мирный характер. Саркисян отметил, что Германия является другом Армении, ведущим экономическим партнером, оказывающим деятельное содействие в рамках повестки Армения-ЕС.
«Германия нас интересует также как государство, имеющее модель парламентского управления, и для нас немецкий опыт парламентской демократии может быть очень важным и полезным», - сказал он.
Высоко оценив оказанное Германией Армении финансово-техническое и экономическое содействие, а также поддержку в вопросах демократии и правовых реформ, Саркисян придал важность расширению сотрудничества в научно-образовательной и культурной сферах. В частности, приоритетной были признаны сотрудничество в сфере высоких и информационных технологий, а также реализация программ по обмену студентами и опытом между научными сотрудниками.
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