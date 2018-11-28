И.о. первого вице-премьера Армении обсудил вопрос генсека ОДКБ на закрытой встрече с Лукашенко
28 ноября 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра Армении Арарат Мирзоян на закрытой встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министрами стран-членов Евразийского межправительственного совета провел «конструктивное обсуждение ряда вопросов, в том числе генсека ОДКБ». Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Состоялось также заседание глав правительств стран-членов ЕАЭС в узком кругу, после чего состоялось заседание в расширенном составе. Были обсуждены вопросы повестки дня, касающиеся цифровой повестки ЕАЭС, транспортного, таможенного, налогового сотрудничества, формирования единого рынка газа и многого другого.
В ходе заседания Мирзоян выступил с речью, в которой вновь подтвердил, что Армения намерена продолжать шаги, направленные на углубление интеграционных процессов в ЕАЭС, в том числе и на создание условий для свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капитала.
В то же время он отметил, что в 2019 году Армения принимает председательство в ЕАЭС, в связи с чем Ереван готов летом 2019 года принять одно из заседаний Евразийского межправительственного совета.
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