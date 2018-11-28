Виген Саркисян пригласил Никола Пашиняна на дебаты

PanARMENIAN.Net - Первый заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА), возглавляющий предвыборный список РПА на предстоящих 9 декабря внеочередных выборах в Национальное собрание РА, бывший министр обороны республики Виген Саркисян пригласил исполняющего обязанности премьер-министра, лидера блока «Мой шаг» Никола Пашиняна на дебаты.

«Сохраняя приверженность участию в организованных на Общественном телеканале дебатах между 1-и номерами всех политсил, тем не менее, считаю необходимыми отдельные двусторонние дебаты в формате РПА – «Мой шаг» на уровне 1-х номеров предвыборных списков. Предлагаю дебаты провести по трем телеканалам (общественный и еще по телеканалу – на ваш и мой выбор), с двумя ведущими (по одному – на мой и ваш выбор), по 4-6 темам (половина – на ваш, половина – на мой выбор), с возможностью задавать друг другу вопросы», – написал Саркисян.

Учитывая загруженность Пашиняна, выбор дня дебатов Саркисян оставил на его усмотрение.

Предвыборная кампания стартовала 26 ноября.