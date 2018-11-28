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Кинокритики США назвали лучший фильм 2018 года

Кинокритики США назвали лучший фильм 2018 года
28 ноября 2018 - 12:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальный совет кинокритиков США объявил лучший фильм 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшей картиной по версии совета стала американская комедийная биографическая драма «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли.

«Это теплый и сердечный взгляд на замечательную дружбу», — отметила президент совета Энни Шулхоф, пишет Lenta.ru.

Также были объявлены победители в других номинациях. Лучшим режиссером года назвали Брэдли Купера за ленту «Звезда родилась». Лучшим актером объявили Вигго Мортенсена за роль в «Зеленой книге», а лучшей актрисой — Леди Гагу за фильм «Звезда родилась».

Церемония награждения пройдет 8 января.

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