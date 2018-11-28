Президент РА - в Красном кресте ФРГ: Я здесь, чтобы поблагодарить от имени всего армянского народа
28 ноября 2018 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян посетил берлинскую штаб-квартиру организации Германского Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Германский Красный Крест, который оказывает гуманитарную помощь по всему миру – в районах пострадавших от природных катаклизмов и военных конфликтов, в Армении начал действовать сразу после Спитакского землетрясения 1988 года. Организация активно участвовала как в спасательных работах, так и оказывала большую и разнообразную помощь пострадавшему от землетрясения населению, сотрудничая с организацией Армянского Красного Креста.
Саркисян встретился с председателем Германского Красного Креста Гердой Хасселфельдт, выразил благодарность за то, что в этот тяжелый для армянского народа момент протянули руку помощи.
На встрече с сотрудниками организации президент, говоря о тяжелых последствиях произошедшего 30 лет назад катастрофического землетрясения, о человеческих потерях, многочисленном оставшемся без крова населении отметил: «Все это очень печально и трагично. Но за эти 30 лет есть также очень человечная, теплая история. История человеческой любви, заботы, внимания и отсутствия безразличия. Мы, армяне, живущие и в Армении, и во всем мире никогда не забудем теплоту, внимание и человеческое отношение, которое проявили к Армении и армянскому народу наши друзья со всего мира, и также и из этой чудесной страны. Хочу, чтобы вы были уверены, что в сердце каждого армянина есть эта глубокая благодарность и уважение. Это не просто красивые слова: недавно я был в Гюмри, и заметил эту благодарность не только у старшего поколения, но и у тех, кто молод, кто не видел землетрясение своими глазами, но история в них, и они несут в себе также эту благодарность, которую им передали родители. Так что, я здесь для того, чтобы сказать слова благодарности не только от себя, но и от имени всего армянского народа».
В ходе мероприятия Саркисян вручил государственные награды Республики Армения и подарки ряду сотрудников Германского Красного креста. За действенное участие, проявленное при ликвидации последствий катастрофического Спитакского землетрясения и неуклонную благотворительную деятельность заместитель генерального секретаря Германского Красного Креста Йоханнес Рихтер награжден Медалью Мхитара Гераци, представители Германского Красного Креста Зигфрид Гетманшпергер и Карл-Хайнц Шайде награждены Медалью Благодарности.
Обращаясь к председателю организации Герде Хасселфельдт, президент Саркисян попросил передать его слова благодарности многим тысячам участников Германского Красного Креста, всем тем, кто вкладывает свое время, жизнь и любовь для того, чтобы помощь другим преодолеть трудности.
В завершении мероприятия Хасселфельдт вручила Нунэ Саркисян талон на пожертвование в размере 10 тысяч евро, предназначенное для проведения ремонтных работ в гюмрийской поликлинике «Берлин».
Президент Саркисян выразил благодарность за пожертвование и добавил, что точно в таком же размере и сам пожертвует на ремонт гюмрийской поликлиники «Берлин», в качестве проявления истиной дружбы между двумя народами и для того, чтобы сделать возможным проведение большего масштаба работ.
Самое значимое
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Partner news
Последние новости
Президент Армении пригласил немецких бизнесменов в республику Во встрече, в частности принимали участие руководители компаний «Цепелин», «Сименс», САП, «Новиа», «Шнейдер групп», «Эйрбас групп» и других.
Подследственный экс-глава армянской таможни решил подарить государству гостиницу Пашинян напомнил, что Следственное управление СНБ Армении возбудило уголовное дело по факту незаконного участия Аветисяна в предпринимательской деятельности
Кинокритики США назвали лучший фильм 2018 года Лучшей картиной по версии совета стала американская комедийная биографическая драма «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли
Виген Саркисян пригласил Никола Пашиняна на дебаты Учитывая загруженность Пашиняна, выбор дня дебатов Саркисян оставил на его усмотрение.