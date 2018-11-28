Президент РА - в Красном кресте ФРГ: Я здесь, чтобы поблагодарить от имени всего армянского народа

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Армения Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян посетил берлинскую штаб-квартиру организации Германского Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Германский Красный Крест, который оказывает гуманитарную помощь по всему миру – в районах пострадавших от природных катаклизмов и военных конфликтов, в Армении начал действовать сразу после Спитакского землетрясения 1988 года. Организация активно участвовала как в спасательных работах, так и оказывала большую и разнообразную помощь пострадавшему от землетрясения населению, сотрудничая с организацией Армянского Красного Креста.

Саркисян встретился с председателем Германского Красного Креста Гердой Хасселфельдт, выразил благодарность за то, что в этот тяжелый для армянского народа момент протянули руку помощи.

На встрече с сотрудниками организации президент, говоря о тяжелых последствиях произошедшего 30 лет назад катастрофического землетрясения, о человеческих потерях, многочисленном оставшемся без крова населении отметил: «Все это очень печально и трагично. Но за эти 30 лет есть также очень человечная, теплая история. История человеческой любви, заботы, внимания и отсутствия безразличия. Мы, армяне, живущие и в Армении, и во всем мире никогда не забудем теплоту, внимание и человеческое отношение, которое проявили к Армении и армянскому народу наши друзья со всего мира, и также и из этой чудесной страны. Хочу, чтобы вы были уверены, что в сердце каждого армянина есть эта глубокая благодарность и уважение. Это не просто красивые слова: недавно я был в Гюмри, и заметил эту благодарность не только у старшего поколения, но и у тех, кто молод, кто не видел землетрясение своими глазами, но история в них, и они несут в себе также эту благодарность, которую им передали родители. Так что, я здесь для того, чтобы сказать слова благодарности не только от себя, но и от имени всего армянского народа».

В ходе мероприятия Саркисян вручил государственные награды Республики Армения и подарки ряду сотрудников Германского Красного креста. За действенное участие, проявленное при ликвидации последствий катастрофического Спитакского землетрясения и неуклонную благотворительную деятельность заместитель генерального секретаря Германского Красного Креста Йоханнес Рихтер награжден Медалью Мхитара Гераци, представители Германского Красного Креста Зигфрид Гетманшпергер и Карл-Хайнц Шайде награждены Медалью Благодарности.

Обращаясь к председателю организации Герде Хасселфельдт, президент Саркисян попросил передать его слова благодарности многим тысячам участников Германского Красного Креста, всем тем, кто вкладывает свое время, жизнь и любовь для того, чтобы помощь другим преодолеть трудности.

В завершении мероприятия Хасселфельдт вручила Нунэ Саркисян талон на пожертвование в размере 10 тысяч евро, предназначенное для проведения ремонтных работ в гюмрийской поликлинике «Берлин».

Президент Саркисян выразил благодарность за пожертвование и добавил, что точно в таком же размере и сам пожертвует на ремонт гюмрийской поликлиники «Берлин», в качестве проявления истиной дружбы между двумя народами и для того, чтобы сделать возможным проведение большего масштаба работ.