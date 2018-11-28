Экс-премьер Армении Карен Карапетян номинирован в совет директоров «Зарубежнефти»
28 ноября 2018 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян, который возглавлял работу армянского правительства с 2016 по 2018 годы, оказался в списке кандидатов в совет директоров «Зарубежнефти». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Всего правительство России предложило семь кандидатур. В их числе — первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер.
В настоящее время в совете директоров «Зарубежнефти» шесть членов. В списке кандидатов также есть действующий председатель совета директоров Евгений Муров и действующие члены совета — гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, директор департамента Минэнерго Александр Гладков, бывший глава Минтранса Максим Соколов и глава Российского энергетического агентства Анатолий Тихонов. Кроме них, в совет директоров в настоящее время также входит советник председателя правления аппарата правления «Интер РАО ЕЭС» Райр Симонян.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что Карен Карапетян может войти в совет директоров.
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Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
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