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Экс-премьер Армении Карен Карапетян номинирован в совет директоров «Зарубежнефти»

Экс-премьер Армении Карен Карапетян номинирован в совет директоров «Зарубежнефти»
28 ноября 2018 - 17:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян, который возглавлял работу армянского правительства с 2016 по 2018 годы, оказался в списке кандидатов в совет директоров «Зарубежнефти». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего правительство России предложило семь кандидатур. В их числе — первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер.

В настоящее время в совете директоров «Зарубежнефти» шесть членов. В списке кандидатов также есть действующий председатель совета директоров Евгений Муров и действующие члены совета — гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, директор департамента Минэнерго Александр Гладков, бывший глава Минтранса Максим Соколов и глава Российского энергетического агентства Анатолий Тихонов. Кроме них, в совет директоров в настоящее время также входит советник председателя правления аппарата правления «Интер РАО ЕЭС» Райр Симонян.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Карен Карапетян может войти в совет директоров.

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