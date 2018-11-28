Пашинян: Брат Сержа Саргсяна готов вернуть в госбюджет Армении $30 млн

PanARMENIAN.Net - Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саркисян выразил готовность вернуть в государственный бюджет Армении $30 млн со своего банковского счета. Об этом 28 ноября во время предвыборной встречи с избирателями в Иджеване заявил и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян.

«После моей предыдущей речи Сашик Саркисян заявил о своей готовности предоставить часть из указанных $30-ти миллионов на некоторые нужды. Однако недавно меня известили о том, что Саркисян выразил готовность вернуть в бюджет всю указанную сумму»,- заявил Пашинян.

11 сентября в ходе митинга в Ереване в рамках предвыборной кампании в Совет старейшин Никол Пашинян потребовал у второго президента Армении Роберта Кочаряна и всех олигархов вернуть «награбленные средства» народу. В частности, он дал срок брату экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александру Саркисяну добровольно вернуть в бюджет $30 миллионов.