Пашинян: Брат Сержа Саргсяна готов вернуть в госбюджет Армении $30 млн
28 ноября 2018 - 18:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саркисян выразил готовность вернуть в государственный бюджет Армении $30 млн со своего банковского счета. Об этом 28 ноября во время предвыборной встречи с избирателями в Иджеване заявил и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян.
«После моей предыдущей речи Сашик Саркисян заявил о своей готовности предоставить часть из указанных $30-ти миллионов на некоторые нужды. Однако недавно меня известили о том, что Саркисян выразил готовность вернуть в бюджет всю указанную сумму»,- заявил Пашинян.
11 сентября в ходе митинга в Ереване в рамках предвыборной кампании в Совет старейшин Никол Пашинян потребовал у второго президента Армении Роберта Кочаряна и всех олигархов вернуть «награбленные средства» народу. В частности, он дал срок брату экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александру Саркисяну добровольно вернуть в бюджет $30 миллионов.
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