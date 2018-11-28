Подследственный экс-глава армянской таможни решил подарить государству гостиницу
28 ноября 2018 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывшего глава Государственного таможенного комитета РА Армен Аветисян хочет подарить государству свою гостиницу Golden Palace в Цахкадзоре. Об этом заявил 28 ноября во время предвыборной агитации блока «Мой шаг» и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.
Он напомнил, что Следственное управление Службы национальной безопасности (СНБ) Армении возбудило уголовное дело по факту незаконного участия Аветисяна в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств в особо крупных размерах, добытых преступным путем.
«Мне сообщили, что семья Армена Аветисяна несколько дней назад обратилась в Управление госимуществом и сказала, что дарит гостиницу Golden Palace в Цахкадзоре государству. Есть возбужденное уголовное дело, но, по всей видимости, они, в надежде на определенное настроение общества, или, чтобы воспользоваться инструментом переходного правосудия, пожалуй, решили пойти на такой шаг»,- отметил Пашинян.
Он заявил, что если процедура передачи гостиницы в дар государству будет завершена, гостиница будет выставлена на публичный аукцион.
«Согласно оценке, она может стоить 10-15 или даже 20 млн долларов. И эта сумма перейдет в государственный бюджет», - добавил Пашинян.
В октябре стало известно, что против Армена Аветисяна возбуждено уголовное дело по статье 310 («Отмывание денег») и п.1 ч.3 ст. 190 («Легализация доходов, полученных незаконным путем») Уголовного кодекса РА. Согласно полученным в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий предварительным данным, Армен Аветисян, занимая с 2001 года пост главы Государственного таможенного комитета РА, вместе с находившимися с ним в деловой связи лицами инициировал и финансировал в основном наличными средствами строительство гостиничного комплекса «Голден Пэлэс», расположенного на проспекте Азатутюн в Ереване.
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