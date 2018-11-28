Президент Армении пригласил немецких бизнесменов в республику

PanARMENIAN.Net - Находящийся с официальным визитом в Федеративной Республике Германии президент Армении Армен Саркисян 28 ноября провел рабочий завтрак с руководителями ряда ведущих германских компаний, которые действуют в Армении либо заинтересованы в сотрудничестве с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Армении.

Встреча организована посольством РА в Германии, издательством OWC, Германской экономической Восточной комиссией и Союзом малых и средних предпринимателей «Восточная Европа».

Во встрече, в частности принимали участие руководители компаний «Цепелин», «Сименс», САП, «Новиа», «Шнейдер групп», «Эйрбас групп» и других.

Отметив, что в самых разных отраслях экономики Армении успешно действует ряд компаний с участием германского капитала, Саркисян в то же время выразил уверенность, что существует большой потенциал для расширения этих сфер и углубления взаимодействия.

Отметив, что 21 век – период быстрых изменений, президент сказал, что Армения – правильная страна, которая в правильное время находится в правильном месте. «Сейчас правильное время, потому что мы живем в начале 21-го века. Это такой период, когда все очень быстро меняется. Не секрет, что недавно я завершил свою книгу, которая называется «Квантовое поведение глобальных рисков». Говоря «квантовый», я не имею в виду, что можно применять законы квантовой механики. Квантовое подразумевает, что это поведение более не является классическим. В 21-ом веке перемены динамичны, стремительны и драматичны. Меры, которыми можно управлять и описывать риски в 21-ом веке, также не являются и не будут классическими. С этой точки зрения для Армении сейчас правильное время», - сказал Саркисян, отметив, что человечество живет в эпоху стремительной эволюции, в которую год от года все меняется намного быстрее.

Президент сказал, что Армения тысячи лет была на перекрестке цивилизаций. «Этот перекресток сегодня может стать мостом, поскольку сегодня Армения – единственная страна, которая является членом ЕАЭС, что предполагает, что страна имеет не 3-миллионный, а более чем 200-миллионный рынок, который включает в себя Центральную Азию, Россию. Кроме того, Армения подписала Соглашение о Всеобъемлющем и глубоком партнерстве с Евросоюзом, и мы желаем углубить отношения с этой структурой. То есть, Армения – единственная страна, которая имеет глубокие отношения и с Востоком, и с Западом. Наша страна на правильном месте», - подчеркнул Армен Саркисян.

Президент представил предпринимателям приоритетные направления экономики Армении, инвестиционную привлекательность и деловую среду, конкурентные преимущества осуществления бизнеса в Армении. «Армения – интересное место для осуществления инвестиций. Страна обладает большим потенциалом в различных отраслях, начиная от сельского хозяйства, до лёгкой промышленности, банковской сферы и информационных технологий», - сказал Саркисян.

Руководители работающих в Армении компаний говорили о своих текущих планах, возможностях их расширения.

Другим участвующим во встрече предпринимателям Саркисян предложил посетить Армению, чтобы на месте изучить и обсудить перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.