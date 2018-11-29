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Меркель - президенту РА: Германия обсуждает возможности сотрудничества с армянским центром «Тумо»

Меркель - президенту РА: Германия обсуждает возможности сотрудничества с армянским центром «Тумо»
29 ноября 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В Берлине состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и канцлера Федеративной Республики Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Приветствуя официальный визит Саркисяна в Германия, Меркель сказала, что у нее очень хорошие воспоминания о недавнем визите в Армению.

Она отметила, что особенно впечатлена Центром творческих технологий «Тумо», и в настоящий момент немецкая сторона обсуждает возможности сотрудничества.

«Армения считает Германию политическим и экономическим партнером и дружественной страной», - сказал Саркисян и отметил, что рад снова встретиться и продолжить дискуссии о расширении армяно-германских отношений. По его словам, обе страны могут успешно сотрудничать в сферах высоких и информационных технологий, где у Армении большой потенциал.

«Наша страна может стать платформой для разных стартапов, - подчеркнул Саркисян.

Президент Армении и канцлер Германии с точки зрения укрепления связей между двумя дружественными народами придали большое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества в культурной и научно-образовательной сферах. Они также поговорили о сотрудничестве в сфере туризма и обменялись мнениями о либерализации визового режима.

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