Меркель - президенту РА: Германия обсуждает возможности сотрудничества с армянским центром «Тумо»
29 ноября 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Берлине состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и канцлера Федеративной Республики Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Приветствуя официальный визит Саркисяна в Германия, Меркель сказала, что у нее очень хорошие воспоминания о недавнем визите в Армению.
Она отметила, что особенно впечатлена Центром творческих технологий «Тумо», и в настоящий момент немецкая сторона обсуждает возможности сотрудничества.
«Армения считает Германию политическим и экономическим партнером и дружественной страной», - сказал Саркисян и отметил, что рад снова встретиться и продолжить дискуссии о расширении армяно-германских отношений. По его словам, обе страны могут успешно сотрудничать в сферах высоких и информационных технологий, где у Армении большой потенциал.
«Наша страна может стать платформой для разных стартапов, - подчеркнул Саркисян.
Президент Армении и канцлер Германии с точки зрения укрепления связей между двумя дружественными народами придали большое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества в культурной и научно-образовательной сферах. Они также поговорили о сотрудничестве в сфере туризма и обменялись мнениями о либерализации визового режима.
Самое значимое
По местным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение
Отмечается, что торговля оружием между Белоруссией и Азербайджаном продолжается уже много лет
Тот факт, что Азербайджан не приглашен, сильно задевает власти этой страны.
В отношениях Лукашенко с Алиевым как раз много личного
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Президентом Грузии впервые стала женщина По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов Зурабишвили набрала почти 60% голосов избирателей
Подследственный экс-глава армянской таможни решил подарить государству гостиницу Пашинян напомнил, что Следственное управление СНБ Армении возбудило уголовное дело по факту незаконного участия Аветисяна в предпринимательской деятельности
Пашинян: Брат Сержа Саргсяна готов вернуть в госбюджет Армении $30 млн Пашинян заявил об этом 28 ноября во время предвыборной встречи с избирателями в Иджеване
Экс-премьер Армении Карен Карапетян номинирован в совет директоров «Зарубежнефти» В настоящее время в совете директоров «Зарубежнефти» шесть членов