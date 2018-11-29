Президентом Грузии впервые стала женщина

PanARMENIAN.Net - Согласно результатам обработки 99% бюллетеней, на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов Зурабишвили набрала почти 60% голосов избирателей.

За Григола Вашадзе - кандидата от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили - проголосовали чуть более 40%, сообщил ЦИК в ночь на 29 ноября, пишет Deutsche Welle.

Однако Вашадзе не спешит признавать поражение на выборах. Он заявил, что будет ждать официальные данные Центральной избирательной комиссии, поскольку, по его словам, «огромное количество избирателей пришли на избирательные участки после 17 часов». Голосование завершилось в 20 часов по местному времени.

В свою очередь, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью «Рустави 2» заявил о непризнании итогов выборов, поскольку «они проходили в условиях насилия». Он призвал жителей Грузии к массовым акциям протеста.

За ходом выборов в Грузии следили до 17 тысяч представителей избирательных субъектов, более 48 тысяч местных и более 1300 международных наблюдателей. По данным ЦИК, явка во втором туре выборов была выше активности избирателей в первом туре, который состоялся 28 октября.

В ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, Зурабишвили набрала 38,64 процентов голосов избирателей, а Вашадзе - 37,74 процента голосов. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

Нынешние выборы стали последними выборами президента Грузии путем прямого голосования. Далее президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии. Согласно принятым в 2017 году парламентом Грузии изменениям в конституцию, права и полномочия главы государства значительно урезаны.