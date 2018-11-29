Магнус Карлсен в 3-й раз защитил титул чемпиона мира по шахматам
29 ноября 2018 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в матче на первенство мира по шахматам и защитил титул чемпиона мира.
На тай-брейке, в ходе которого соперники играли партии с укороченным контролем времени, Карлсен выиграл три партии из трех, пишет Meduza.
Основная часть финального матча из 12 партий завершилась вничью со счетом 6:6.
Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году. Он защищал титул в матчах с претендентами в 2014 и в 2016 годах.
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