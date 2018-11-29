Сталлоне больше не будет играть Рокки Бальбоа
29 ноября 2018 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне больше не будет сниматься в роли персонажа Рокки Бальбоа, который принес ему популярность в 1970-х. Об этом артист объявил в видеообращении в Instagram.
Сталлоне отметил, что уступает место новому поколению в лице Майкла Б. Джордана, который сыграл Адониса Крида в фильмах «Крид: Наследие Рокки» 2015 года и «Крид 2».
«Я думал, что с Рокки было покончено еще в 2006-м, и я был этому рад. И тут внезапно молодой парень представляется мне и вся история меняется, мы переключились на новое поколение, новые проблемы, новые приключения. И я не могу быть более счастлив — я уступаю место, потому что моя история уже была рассказана», — заявил Сталлоне.
«К сожалению, все когда-нибудь заканчивается», — добавил он.
Снятая в 1976 году картина «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в роли боксера, претендующего на титул чемпиона мира, получила премии Американской киноакадемии «Оскар» за лучший фильм, режиссуру и монтаж. После нее вышли еще пять картин со Сталлоне в роли Бальбоа.
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