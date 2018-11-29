Минобороны РА: Военные могут свободно сделать свой выбор на предстоящем голосовании

PanARMENIAN.Net - Военнослужащие ВС Армении могут свободно сделать свой выбор в голосовании на предстоящих 9 декабря внеочередных выборах в Национальное собрание республики. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Военнослужащим ВС, в том числе и военнослужащим срочной службы, предоставлена возможность абсолютно свободно сделать свой выбор», – отметил он.

Он также коснулся публикаций СМИ о том, что несущие службу в Арцахе военнослужащие звонят своим родителям и сообщают, что для участия в выборах 9 декабря их должны перевезти в Горис или Капан, где они смогут встретиться с родителями и родственниками.

«Подобные утверждения более чем оскорбительны по отношению к зрелому сознанию и самостоятельности наших военнослужащих срочной службы, которые в последние годы несколько раз, в различных экстремальных ситуациях доказывали свою политическую зрелость и тот факт, что они – состоявшиеся личности», – написал Ованнисян.